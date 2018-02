Ana Furtado substitui Fátima Bernardes no ‘Encontro’ durante Carnaval

(Foto: reprodução/Instagram)

Enquanto Fátima Bernardes e Alex Escobar vão estar cobrindo o Carnaval do Rio bem de pertinho, quem substituirá a apresentadora no programa Encontro com Fátima Bernardes será Ana Furtado, com a ajuda de André Curvello e Lair Rennó.

Pelo Instagram, Fátima deu o recado: “Enquanto eu e @alexcobar74 cuidamos do #carnaval2018, @aanafurtado, @olalair e @curvello_andre cuidam do #encontrocomfatima. E você vai se divetir muito com eles. #parceiros #amigos”.

Fonte: Vírgula UOL