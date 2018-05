Ana Furtado revela que tirou tumor após descobrir câncer de mama

Ana Furtado

Ana Furtado usou sua conta no Instagram para fazer um alerta para as mulheres neste domingo (27). A apresentadora revelou que retirou um tumor, após descobrir que um câncer de mama no estágio inicial. Ela chamou a atenção para a importância de realizar o autoexame.

“Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia, mas apesar de tudo eu busquei de todas as formas toda a minha coragem, toda a minha fé e toda a minha esperança para conquistar a minha cura”, afirmou no vídeo.

Na legenda, a apresentadora falou um pouco mais sobre o assunto. “Faça o autoexame! É o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista (médico especialista em mamas) como eu fiz”, escreveu.

“O autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide!!! Estou tentando seguir a minha rotina de trabalho. Provavelmente estarei menos no ar para me cuidar. Tenho como maior alicerce o meu marido, filha e toda a minha família que estão me dando todo apoio e amor nesse momento”, completou.

Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado) em 27 de Mai, 2018 às 8:11 PDT

Fonte: Vírgula UOL