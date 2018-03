‘Amor jovem e rebelde': como é a relação de Jelena, segundo especialista

Reprodução Casal “jovem e rebelde”, segundo a astróloga Maju Canzi

A história do casal Jelena (Selena Gomez e Justin Bieber) começou em 2010, quando os dois cantores começaram a sair, levantaram suspeitas e confirmaram que algo estava rolando durante viagem no Caribe, em 2011. Desde então, o casal é queridinho de fãs e seguidores dos artistas. “Há bastante drama” entre o casal, avaliou a astróloga e especialista em desenvolvimento humano Maju Canzi. E os fãs sabem bem: Jelena terminou no final de 2011, voltou, terminou e voltou. “Um amor jovem e rebelde que leva os fãs à loucura”, disse Maju.

Selena e Bieber têm o mesmo elemento, água, segundo o signo solar. “Eles pensam tão parecidos, que precisam se explicar. Um compreende o outro e quando se encontram têm essa sensação familiar”, continuou a astróloga. Os dois trazem inspiração um ao outro, mas o fato de tudo ser “evidente demais” acaba com o mistério que é essencial nos relacionamentos, de acordo com a especialista.

Maju analisou que Selena busca um porto seguro em suas relações, um homem em que ela possa confiar, que ofereça proteção e que a admire. Sem dúvida, ela encontra essas qualidades em Bieber, que não se cansa de dizer como Selena é “especial” e nunca escondeu seu lado romântico ao lado da amada. Em 2011, Bieber fechou o Staples Center, em Los Angeles, para assistir Titanic com Selena, os dois juntinhos em um espaço com capacidade para mais de 20 mil pessoas.

Já Bieber, segundo Maju, procura uma “mulher mágica”, inspirada e que saiba fazer arte. “A leveza é o que atrai ele, uma pessoa que o admira pelo seu lado diferente em valorize sua originalidade”, disse a astróloga. Selena já fez várias declarações fofas a Bieber, a última foi em homanagem ao aniversario do cantor na quinta-feira (1), em que ela postou uma imagem em que aparece com a foto do Bieber na testa com o comentário de que alguém muito legal nasceu naquele dia.

Jelena: momentos fotos do casal Justin Bieber e Selena Gomez

Jelena – Justin Bieber e Selena Gomez

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Instagram

Créditos: Instagram

Créditos: Instagram

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL