‘Amo Anitta e Pabllo Vittar’, diz Edson Cordeiro, que grava música com Daniel Peixoto

(Foto: Gal Opido) Edson Cordeiro

Leia maisCarro com todo o equipamento de Caetano Veloso é roubado na …Há 11 anos Justin Bieber criava o canal no Youtube que o ajudou a …

Quem é que não se lembra da voz inigualável de Edson Cordeiro? O contratenor fez enorme sucesso na década de noventa no Brasil e na Europa e ilustrou liricamente a trilha sonora do comercial do carro Kadett, que o levou a gravar a canção A Rainha da Noite/ I Can’t Get No (Satisfaction) em parceria com Cássia Eller. Pura nostalgia, não? Edson mora há dez anos em Berlim, mas isso não significa que esteja afastado do que acontece no show business brasileiro. Pelo contrário, o cantor está super atualizado e é fã de Anitta, Pabllo Vittar, Liniker, Linn da Quebrada, As Bahias e a Cozinha Mineira e gravou recentemente uma participação na música Even If I Blind, de Daniel Peixoto.

“Amo todos eles! Incluindo Anitta e Pabllo Vittar”, revela Edson em exclusiva ao Virgula. “Estou sempre sintonizado com tudo o que acontece na música. Por exemplo, eu já admirava o trabalho do Daniel Peixoto há muito tempo. Li uma entrevista dele em que falava que era meu fã, entre outros elogios. Liguei pra ele para agradecer o carinho e na hora me convidou. Aceitei prontamente“, conta sobre a track que gravaram juntos.

Even If I Blind faz parte do álbum Massa, de Daniel Peixoto, e ganhou um clipe filmado em Toscana, na Itália, com performance da bailarina Anellena Frolini. A música também estará na trilha sonora de Sou Amor, série do Canal Brasil que tem estreia prevista para este ano. Sobre o processo de criação e gravação, Edson conta um pouco sobre: “Foi muito divertido, pois nos sentimos num parque de diversão. ​O produtor da faixa, Wendl V.​, e Daniel me deixaram à vontade para criar os vocais, e foi delicioso matar a saudade da musica eletrônica em tão boas mãos”.

Em 2017, Edson lançou o álbum Fado e prepara para estrear em março um show só de bossa nova em Berlim. Porém, o músico já pensa no próximo trabalho e não deixa de se inspirar em novos artistas. “Tenho ouvido as lindas canções que novos compositores estão me enviando para o meu primeiro disco só de inéditas que vou gravar. Estou encantado com tanto talento dessa galera jovem. Mas ainda não posso falar muito sobre isso. Logo vem novidade boa por aí”, conta ele, fazendo mistério. “Tenho ouvido também Sharon Jones & the Dap Kings e muita bossa nova para o meu show que vou estrear em Berlim”, diz.

Edson, como sabemos, é considerado um dos cantores mais versáteis que surgiu nas últimas décadas. Possui uma impressionante amplitude vocal e um timbre agudo que toca os céus. E, mesmo assim mantém a humildade e procura não julgar os artistas que ouve. Sobre Pabllo Vittar e Anitta, que vira e mexe são questionadas pelo público (e pelos haters na internet) por suas qualidades vocais ou por fazer playback em shows, o contratenor diz: “Eu nunca julgo. Não sou crítico de música e acho antiético falar mal de colegas. Adoro Anitta e Pabllo e sei que não fazem sucesso em vão”. E finaliza: “É muito importante t​​od​o este movimento queer na ​​música brasileira, mas o que permanecerá é a qualidade artística. A arte verdadeira quebra todas as barreiras de gênero”.

Edson e Daniel Peixoto no estúdio

(Foto: reprodução)

Fonte: Vírgula UOL