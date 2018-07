Americano come 74 cachorros-quentes e vence competição anual

Joey “Jaws” Chestnut

Joey “Jaws” Chestnut, atual campeão da tradicional competição de quem come mais cachorro-quente, o Nathan’s Hot Dog Eating Contest, quebrou seu próprio recorde mundial na quarta ao comer 74 cachorros-quentes em 10 minutos para conquistar seu 11º título.

Os juízes originalmente contaram 64 cachorros-quentes para Chestnut, mas mais tarde foi revelado que um prato inteiro não foi contado.

Chestnut, que comeu um recorde de 72 no ano passado superou outros 20 competidores no calçadão de Coney Island, em Nova York, para a competição anual do Dia da Independência.

Miki Sudo ganhou o quinto título feminino consecutivo, derrotando 37 cachorros-quentes. Ela derrotou outras 19 mulheres, incluindo a recordista Sonya Thomas.

Chestnut era um dos favoritos nos círculos de apostas esportivas para ganhar outro cinturão. As casas de apostas disseram à ESPN que mais de US $ 1 milhão foram apostados no concurso anual de consumo em toda a indústria de apostas esportivas.

20 vezes que pessoas enxergaram comida em tudo – A bola de golfe que parece carne

Créditos: Reprodução

Alguém achou que o deserto da Algéria parecia um grande tiramisú

Créditos: Reprodução

Alguém disse que esses filhotes de cachorros são a cara de frango frito

Créditos: Reprodução

Bebês arraias que foram confundidos com raviolis recheados

Créditos: Reprodução

E esses abacaxis gigantes?!

Créditos: Reprodução

É uma batata? Não! É uma pedra mesmo

Créditos: Reprodução

É uma lixa, mas podia ser um bife

É uma lixa, mas podia ser um bife

Créditos: Reprodução

Essa folha fazendo cosplay de banana

Créditos: Reprodução

Essa gato que é a cara de um croissant

Créditos: Reprodução

Essa mangueira foi confundida com banana

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece bacon

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece uma barra de chocolate desconstruída

Créditos: Reprodução

Essa pessoa tentou fazer um sabonete, mas acabou parecendo carne

Créditos: Reprodução

Essas árvores que parecem brócolis

Créditos: Reprodução

Esses pesos de academia poderiam ser M&Ms

Créditos: Reprodução

Garagem ou barra de chocolate gigante?

Créditos: Reprodução

Isso é sabote depois de ir ao microondas, mas poderia facilmente ser pão

Créditos: Reprodução

Parece marshmallow com chocolate, mas é um fungo

Créditos: Reprodução

Parece salmão, mas é pasta de dente

Créditos: Reprodução

Parece um queijo quente, mas é uma pedra

Créditos: Reprodução

Um cogumelo coberto de chocolate, só que não!

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL