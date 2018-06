Americana de 24 anos se veste de bebê e divide rotina infantil na web

Aos 24 anos, a americana Heidi passa parte do seu dia vestida e se comportando como um bebê. A vendedora faz parte de um grupo chamado Adult Baby Diaper Lovers que, em português, significa adultos amantes de fralda de bebê.

Segundo entrevista ao site inglês Metro, Heidi diz que a brincadeira não tem significado sexual e que ela se veste assim para fugir das preocupações da vida adulta. Fralda, chupeta, mamadeira, brinquedos fazem parte da rotina da jovem.

“Desde que tenho 18 anos, me visto de bebê sem me preocupar com o que os outros vão falar de mim. Eu me sinto confortada ao saber que tem outras pessoas como eu no mundo”, disse.

E, completou: “a cada dois meses vou a um encontro com outras pessoas que também se vestem de bebê. Assistimos desenhos, desenhamos, fazemos coisas de crianças”.

Americana se veste de bebê

Aos 24 anos, Heidi se veste e se comporta como bebê

Créditos: Reprodução / @princesspinkblankie / Instagram

Fonte: Vírgula UOL