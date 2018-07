Ambientes de uma cor só são aposta na decoração; veja exemplos

Decidir e combinar as cores na decoração não é das tarefas mais fáceis. Mas, uma tendência em alta pode facilitar sua vida: ambientes monocromáticos.

Apostar em uma única cor para todo o ambiente é uma das novas apostas dos arquitetos. Isto não significa que absolutamente tudo terá exatamente a mesma cor. Para não ficar entediante, uma dica é apostar em variações leves dentro do mesmo tom.

Confira alguns exemplos de projetos monocromáticos que estão na Casa Cor São Paulo 2018. Com o tema Casa Viva, a maior mostra de decoração da América Latina acontece até o dia 29 de julho, no Jocley Club de São Paulo. São 81 ambientes divididos em 17 mil metros quadrados.

Fonte: Vírgula UOL