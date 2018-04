Alvos de ‘brincadeiras’, ursos preocupam protetores na Rússia

Ursos da Rússia

Animal símbolo da Rússia, os ursos aparecem frequentemente no noticiário internacional relacionados ao país da Copa 2018. No caso mais recente, entidades de proteção aos animais condenaram o uso de um animal para entregar a bola para o juiz, em um jogo da terceira divisão, na cidade de Piatygorsk.

“Além de ser desumano e totalmente fora de alcance, usar um urso como servo cativo para entregar uma bola é absolutamente perigoso”, disse Elisa Allen, diretora da organização mundial Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) à BBC.

“O urso é o símbolo da Rússia, por isso esperamos que o povo do país mostre alguma compaixão e orgulho nacional e pare de abusar deles”, afirmou.

Reportagem “A verdade sobre os ursos russos”, da Rossiyskaya Gazeta ou Gazeta Russa aponta que “esses animais de grande porte não são criaturas amigáveis e afetuosas à procura de uma cesta de piquenique”.

“Todos os anos, são contadas histórias de pessoas que são mortas por ursos nas florestas de Sakhalin ou no arquipélago de Chantar, um conjunto de ilhas virgens no território de Khabarovsk”, afirmou.

“À medida que as temperaturas vão subindo ainda mais e os salmões migram de volta aos rios para a desova, os ursos tendem a ficar completamente indiferentes em relação aos seres humanos”, apontou a publicação, que orienta a nunca mexer com os filhotes sob risco de atiçar a fúria da mãe ursa.

“A segunda regra mais importante é nunca fugir de um urso. Por puro instinto, o animal vai perseguir o ser humano até conseguir acabar com ele. Se parecer que o russo está te desafiando, simplesmente se afaste lentamente, mas não vire de costas para o animal em momento algum”, completou.

Os moradores de Skytyvkar, na Rússia, presenciaram a cena incomum de ver um urso ser levado por uma moto em junho do ano passado. Em outra ocasião que também virou notícia, foi a vez de um motorista aparecer no vídeo de um blogueiro dando carona para um urso. Em outra ocasião, em 2016, um urso participou de um casamento.

Urso pardo participa de cerimônia de casamento na Rússia

Esse é Stepan, o urso pardo que realizou o sonho de casamento de Denis e Nelya, um casal de Moscou

Créditos: Olga Barantseva

Fonte: Vírgula UOL