Alunos fazem vaquinha e pagam viagem para faxineiro de faculdade inglesa

Alunos da Universidade de Bristol, no Reino Unido, se juntaram e arrecadaram $1,5 mil libras (aproximadamente R$7,5 mil) para presentear um dos faxineiros do prédio, o jamaicano Herman Gordon.

Aos 65 anos, Gordon disse ao site Daily Mail ainda estar tremendo com o choque de receber o presente. “Nunca vi tanto dinheiro”, contou.

Os alunos fizeram uma campanha online e receberam mais de 230 doações. A intenção é que Gordon use o dinheiro para visitar novamente seu país natal ao lado da esposa Denise.

Gordon deixou a Jamaica aos 12 anos e sempre comentava com os alunos da saudade da família, principalmente de um de seus tios.

Fonte: Vírgula UOL