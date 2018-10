Aluno de 11 anos é baleado em escola pública na zona norte do Rio

Um estudante de 11 anos de idade foi ferido de raspão dentro da sala de aula em uma escola pública na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o menino foi socorrido imediatamente na Escola Municipal Ariosto Espinheira, na Praça Caí, e levado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

De acordo com a secretaria, ele foi medicado no hospital e aguarda alta médica. Parentes acompanham o aluno na unidade de saúde.

Segundo relato de representantes do órgão, no momento em que foi atingido, o aluno e seus colegas de classe do 5º ano estavam sentados no chão da sala, conforme procedimento previsto. logo após ouvirem o barulho de tiros.

É a primeira vez que a escola registra caso de bala perdida dentro da sala de aula. A Escola Municipal Ariosto Espinheira oferece atendimento de educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental e tem atualmente 367 alunos matriculados. De acordo com a secretaria, o menino ferido é aluno da unidade desde a educação infantil.

