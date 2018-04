Altura, peso, seios grandes, pequenos? Neuras que celebs têm com o corpo

(Foto: divulgação/ montagem) Demi Lovato, Rihanna e Katy Perry

Elas parecem estar sempre impecáveis e satisfeitas com o próprio corpo. Mas, as celebridades, as divas, são gente como a gente e lá no fundo sempre há algo em si mesmas que as incomodam fisicamente.

Pode ser a altura, o peso, o tamanho dos seios, do pé, das pernas, e coisas que nem imaginamos, ou não reparamos. Mas elas, sim. Reparam e não gostam. Algumas até brincam com os seus ‘defeitos’.

Listamos algumas celebs que já contaram ao mundo quais são as suas neuras com o próprio corpo. Confira abaixo e saiba quais são os seus complexos.

Rihanna

RiRi nunca gostou do tamanho de sua testa. Ela a acha grande, mas leva de boa e sempre brincou com isso. Inclusive, já fez piadas em seu Instagram.

Katy Perry

Katy Perry contou à ‘Elle’ que sempre achou seus seios grandes demais e queria ter seios menores iguais aos da Kate Moss.

Miley Cyrus

Miley é o contrário de Katy Perry. A cantora diz que seus seios são pequenos. Em entrevistas, contou que já pensou em colocar silicone.

Taylor Swift

Taylor tem neura com seus olhos pequenos. Porém, a cantora só foi se incomodar com isso após internautas começarem a falar do tamanho deles.

Demi Lovato

Demi Lovato sempre se preocupou com o próprio peso e vai frequentemente à academia para se manter em forma.

Ashley Tisdale

Ashley também vai à academia, mas é por outro motivo. Ela se acha magra demais e se exercita para ganhar massa muscular.

Vanessa Hudgens

A atriz tem neura com as suas pernas. Desde pequena frequentou aulas de balé e por isso sempre as achou musculosas demais. Desencana, Vanessa. Elas são lindas!

Fonte: Vírgula UOL