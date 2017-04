Almerinda e Totó Bodega apresentam Cu Cu Cuia nos 298 anos da Capital

Depois do sucesso de La, La, Land, filme mais premiado do Oscar 2017, se preparem para o Cu, Cu, Cuia, com Almerinda e Totó Bodega. O espetáculo é uma comédia que estreia no aniversário de 298 anos de Cuiabá, dia 08 de abril, e vai até o dia 09. Serão duas sessões, ás 19h e 20h30, no espaço Incasa, localizado na rua das Violetas, 130, bairro Jardim Cuiabá. As vagas são limitadas. Somente 80 pessoas terão a oportunidade de assistir a peça.

O Cu Cu Cuia irá contar a história de Totó Bodega, de Almerinda e de Cuiabá, na visão dos personagens, desde a infância até a fase adulta. Nesta comédia vários elementos cuiabanos entram em Almerinda e Totó Bodega apresentam Cu Cu Cuia no espaço Incasacena, como o linguajar, as tradições de santo, o Rasqueado e o Lambadão, com toda uma referência do La, La, Land. Afinal de contas o nome do espetáculo é uma cacofonia igual ao do filme, que é o La, La, Land, para o Cu, Cu, Cuia.

Neste espetáculo a ideia é mostrar a alegria do povo cuiabano, com a rica emergente Almerinda, que é cuiabana e nasceu no São Gonçalo Beira Rio e o Totó Bodega que também é cuiabano e veio do Coxipó do Ouro, um trabalhador informal, vítima do êxodo rural, e que vive do famoso ‘bico’.

Enquanto Almerinda não perde tempo e já foi casada com diversos políticos, Totó Bodega se intitula um cuiabano sarado, que gosta de dançar e namorar, mas não pretende casar. Ele diz que casamento é egoísmo da parte dele, em ficar só com uma e deixar as outras desamparadas. É um sujeito alegre e hospitaleiro, de um jeito bem cuiabano.

Isso é o resultado da união do trabalho dos atores André D`Lucca, com a personagem Almerinda Lowsbi, e Romeu Benedicto, com o Totó Bodega. Amigos há mais de 20 anos e parceiros em vários eventos, como o Festival de Humor e Ataque de Riso, é a primeira vez que se unem para um trabalho só deles.

“Em 2000, há 17 anos, íamos montar um espetáculo juntos chamado ‘Antes só, do que só acompanhado`, mas não deu certo e eu fiz com outra atriz. Eu escrevi essa peça para nós dois fazermos juntos, só que Romeu não pôde fazer na época. Então surgiu a oportunidade de fazer no aniversário de Cuiabá”, conta André D`Lucca.

Romeu ainda lembra de outra peça, que era infantil, chamada ‘Baratas’, onde foi pensado o roteiro, visto o cenário, com uma mensagem de como se acumulam lixos na vida, mas também acabou não dando certo.

“E a gente ficou com esse desejo. Chegamos a cogitar para o de agora um patrocínio com um médico, desde que fizéssemos algo juntos. Mas infelizmente devido a situação econômica do hospital São Benedito, ele não pôde nos patrocinar. Como o projeto já estava em andamento resolvemos fazer. E eu estava fazendo umas ações para a Moda Verão, que decidiu nos apoiar. A gente com apoio já é difícil, imagina sem apoio hoje em dia”, ressalta Romeu.

Fala também dos espaços, que impossibilitam muita das vezes a realização de espetáculos devido o valor do aluguel. “Então o que mais atraiu de fazer o Cu, Cu, Cuia foi o espaço cultural novo em Cuiabá, que é o Incasa. Um lugar alternativo, inusitado e que nos permite ficar mais próximo do público. Isso é uma coisa que dá mais gana na gente, em poder trabalhar com mais nuances na interpretação e na qualidade do texto, porque a gente está próximo do público e a reação é imediata, num espaço totalmente diferente de uma caixa cênica”, complementa o ator.

E nesta alusão ao La, La, Land, que fala sobre as tradições dos musicais, em Cu, Cu, Cuia o que vale é o Rasqueado, o Siriri, o Cururu, o Lambadão e as histórias desses dois personagens que são um dos ícones da cultura matogrossense. Então o público vai lá para desvendar e saber o que é o Cu, Cu, Cuia. Sem muitas revelações, vá e descubra o que é o universo Cu, Cu, Cuia.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 60 e R$ 30 meia entrada, para estudantes, professores, doadores de sangue, policiais, funcionários públicos e amigos da rede social de André D`Lucca. (Com Assessoria)