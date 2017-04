Alien? Vermes gigantes são encontrados nas Filipinas

Cientistas encontraram na última segunda-feira (17) os primeiros representantes vivos de uma espécie de verme gigante, na baía das Filipinas.

A existência desses animais foi documentada no século 18, mas só agora, graças à descoberta de tubos rígidos, que tem o tamanho de um taco de beisebol. Até então, os cientistas só tinham encontrado animais mortos nessas “conchas”.

“Para mim, (encontrar esse verme gigante) é quase como encontrar um dinossauro – alguma coisa que era só conhecida por fósseis”, disse Dan Distel, professor da Universidade Northeastern ao jornal The Guardian.

Distel disse que seu time publicou a descoberta na segunda-feira no Proceedings of the National Academy of Science. A descoberta, disseram, é semelhante a encontrar o “unicórnio” dos moluscos.

Um outro membro da equipe, Margo Haygood, professora e pesquisadora da Utah College of Pharmacy, disse que eles foram levados à descoberta em 2011 por um documentário filipino, que mostrou os mergulhadores locais, que recolhem esses vermes e os cozinham. Haygood disse à Popular Science que a equipe descobriu uma população dessas “conchas gigantes” e enviou cinco delas a um laboratório, onde abriu o tubo duro calcificado.

Cada indivíduo da espécie Kuphus polythalamia pode chegar a medir entre 90 centímetros e 1,5 metro de comprimento e eles se alimentam de sulfeto de hidrogênio.

