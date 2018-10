Alien? Objeto misterioso em praia intriga cientistas

Objeto encontrado em praia nos EUA

Um mistério surgiu do oceano em Seabrook Island, na Carolina do Sul, Estados Unidos, e as autoridades ainda não identificaram o que alguns chamam de “lixo espacial”.

A Lowcountry Marine Mammal Network (Rede de Mamíferos Marinhos de Lowcountry) foi a primeira a notar, postando uma foto no Facebook de um “objeto misterioso que caiu na terra”. A ilha fica a cerca de 24 quilômetros ao sul de Charleston.

O objeto é grande, mais alto que uma pessoa e cilíndrico. Também parece que é feito de concreto, mas oficiais da rede de mamíferos marinhos dizem que isso é enganoso. Tocá-lo e se sentir como “uma espuma macia”, disse a rede, acrescentando que foi rapidamente levado pelos funcionários da cidade.

A Lowcountry Marine Mammal Network pediu ajuda para identificar o objeto e o Kiawah Conservancy compartilhou o pedido em sua página no Facebook. Dezenas de pessoas responderam com suposições que variam de partes de uma nave alienígena a “despejo de munição do governo” no Atlântico.

Objeto misterioso em praia intriga cientistas

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL