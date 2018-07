Alfonso Herrera perde aposta e coloca foto da Dilma Rousseff no perfil do Twitter

Alfonso Herrera

Leia maisFamília de 11 pessoas se mata na Índia por ‘salvação …José Loreto e Débora Nascimento mostram filha pela primeira vez

Alfonso Herrera, conhecido por seu papel em Rebelde e em Sense 8, fez uma aposta com o perfil Dilma Bolada no Twitter e acabou perdendo.

O ator mexicano apostou que o Brasil voltaria para casa após o jogo contra o México, o que não aconteceu, já que a seleção ganhou de 2 x 0.

“Ei @ponchohd, pronto para voltar para casa amanhã, amigo? O jogo vai ser #BRA 3 x 1 #MEX! #DesafioPonchilma”, desafiou Dilma Bolada. “Se o Brasil perder para México, usarei a foto do @ponchohd no perfil até a final da Copa. Agora, se o México perder, Fonfon que usará a minha foto até o fim do mundial.O #DesafioPonchilma está lançado”, afirmou.

O ator aceitos a proposta e cumpriu a aposta! Os fãs, é claro, adoraram ver Alfonso Herrera usando a foto de Dilma.

Aceptado! #DesafioPonchilma https://t.co/sJG8n9cvCB

— Alfonso Herrera (@ponchohd) 1 de julho de 2018

Perdí la apuesta @diImabr, ni hablar!

A pagar la apuesta…

— Alfonso Herrera (@ponchohd) 2 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL