Alexandre Pires agita evento na final da Copa em SP

Neste domingo, dia 15, o evento Torcida Brasil terá edições especiais em São Paulo e Brasília para o encerramento da Copa do Mundo com shows, agito e transmissão da grande final.

Em São Paulo, a festa acontecerá no Expo Barra Funda, com shows de Alexandre Pires e o Baile do Nego Véio, tocando os maiores hits dos anos 90, como “Cheia de Manias”, do Raça Negra, e “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury. O grupo Samba do Sol também é uma das atrações confirmadas na capital paulista. O evento que aconteceria no dia 10 de julho foi transferido para o domingo (quem já comprou ingresso poderá transferir para a nova data ou terá a devolução do valor pago).

Brasília contará com Jota Quest

O espaço do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB DF), na capital do Brasil, também terá uma edição para a final, no dia 15 de julho de 2018. Além da transmissão dos jogos num megatelão e um esquenta com o Bloco de carnaval “Suvaco da Asa e Orquestra Popular marafreboi”, o público vai poder curtir ainda uma roda de samba com o grupo “7 na Roda” (antigo grupo “Adora Roda”) e DJ. O grande show ficará por conta do Jota Quest: a banda mineira vai colocar todos para dançar com seus maiores sucessos, como “Dores do Mundo” e “Do Seu Lado”.

PROGRAMAÇÃO

São Paulo – Expo Barra Funda

11h Abertura

12h Jogo da Final

14h DJ

15h Set 1 Samba do Sol

16h DJ

16h30 set 2 Samba do Sol

17h30 DJ

18h30 Alexandre Pires

21h DJ

22h Término do evento

Brasília – Área exerna do CCBB

10h abertura do CCBB / DJ

12h Jogo da final

15h DJ

15h30 Bloco Suvaco da Asa e Orquestra Popular Marafreboi

16h30 DJ

17h Jota Quest

19h15 Roda de Samba 7 na Roda

20h30 DJ

21h Término do evento

Grandes shows, samba e Carnaval

O Torcida Brasil já teve cinco eventos nos dias de jogo do Brasil com grandes shows, rodas de samba, blocos de carnaval, DJs e, claro, transmissão dos jogos para a torcida nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e, agora, irá também para Brasília.

Shows de Ludmilla, Zeca Pagodinho, Capital Inicial, Diogo Nogueira e Zé Neto & Cristiano animaram o público carioca e paulistano. Também houve a participação dos maiores blocos de Carnaval do País, como Bloco da Preta, Sargento Pimenta, Casa Comigo, Domingo Ela Não Vai, Lua Vai e Adocica e DJs.

Álbum Torcida Brasil

Em junho, foi lançado o álbum “Torcida Brasil”. Em suas 20 faixas, canções emblemáticas e festivas, regravadas por artistas como Fernanda Abreu, Zeca Baleiro, Baby do Brasil, Toni Garrido e Diogo Nogueira. Por exemplo, Rael regravou “Já sei namorar”, um dos hits dos Tribalistas; Emicida emprestou seu talento à música “Nosso Sonho”, de Claudinho e Buchecha; e Baby do Brasil levou o suingue para a regravação de “Assim caminha a Humanidade”, sucesso dohitmaker Lulu Santos. Também foi lançada uma canção inédira, “Torcida Brasil”, interpretada por Diogo Nogueira, embaixador do projeto. A música já pode ser ouvida nas rádios de todo o país, incluindo a SulAmerica Paradiso e a Mix Rio FM, ambas emissoras do evento.

Patrocinadores

“O papel da Visa é encurtar a distância entre Brasil e Rússia e fazer com que a experiência de casa seja a melhor possível. O objetivo é explorar, de diferentes maneiras, a vibração relacionada ao evento e não perder nenhum momento. O Torcida Brasil é uma das nossas iniciativas para levar esse espírito de congregação e festa para os brasileiros”, conta Rodrigo Bochicchio, diretor de Marketing da Visa.

Para o diretor Rogério Panca, da diretoria de Meios de Pagamento do Banco do Brasil, o projeto desenvolvido em parceria com a Visa e a Musickeria “tem grande sinergia com nosso produto, pois une música, futebol, torcida, e descontos exclusivos para aquisição de ingressos para todos os eventos que, sem dúvida, serão lembrados por muitos anos por quem aprecia música e torce pelo Brasil”.

SERVIÇO

O Expo Barra Funda fica localizado na rua Tagipuru, 1001, Barra Funda.

O CCBB Brasília fica no SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Trecho 2 Lt 22 – Edifício Tancredo Neves – Asa Sul, Brasília

Ingressos:

Preço: a partir de R$50 (meia) / R$100 (inteira)

Podem ser adquiridos pelo site Ingresso Rápido

Clientes Banco do Brasil (BB) com Ourocard Visa têm diversos benefícios exclusivos para compra de ingressos para todos os setores, na função crédito, como 50% de desconto limitado a quatro por CPF e enquanto durarem os estoques, – e parcelamento em três vezes sem juros. Clientes BB com Ourocard e conta ativa na Livelo, podem resgatar ingressos com pontos. Clientes BB com Ourocard Visa Infinite, Ourocard Platinum Visa e Ourocard Estilo Platinum Visa, contam com isenção da taxa de conveniência e da taxa de entrega. Nos eventos, os clientes com Ourocard Visa contarão com 20% de desconto nos bares e terão entradas exclusivas, assim como caixas.

