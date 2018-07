Alexandre Pato tira foto ousada da namorada em viagem romântica na França

Alexandre Pato e Danielle Knuson

Alexandre Pato está curtindo uma viagem romântica com a namorada, a modelo canadense Danielle Knudson, em Paris, na França.

A modelo surpreendeu os seguidores no Instagram ao postar uma foto ousada, em que aparece de calcinha na varanda do hotel em que estão hospedados, com a Torre Eiffel ao fundo.

Danielle Knudson

“Te adoro, Paris”, escreveu Danielle na foto tirada pelo namorado. O casal assumiu o romance no começo de junho nas redes.

Fonte: Vírgula UOL