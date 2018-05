O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) alerta que não envia notificação eletrônica de multas. A notificação de multa em Mato Grosso é enviada impressa via Correios.

A Coordenadoria de Renainf e Defesa de Autuação do Detran-MT informa que existe a notificação eletrônica em outros Detrans do país, porém somente quando é validado pelo proprietário do veículo.

Para receber a notificação de forma eletrônica de Detrans de outros estados o proprietário do veículo deve baixar um aplicativo específico, se cadastrar e autorizar o envio da notificação eletrônica, para seu e-mail. Mas isso só ocorre quando a placa do veículo é registrada fora do estado de Mato Grosso.