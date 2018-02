Alerta de bebê fofo: Michel Teló faz a internet gritar com Teodoro

Reprodução/Instagram Michel Teló e o filho Teodoro

Leia maisNasceu! Thais Fersoza e Michel Teló mostram o rostinho de …

Teodoro, o filho mais novo de Michel Teló e Thais Fersoza, de 7 meses, tomou a internet de assalto com um sorriso maravilhoso, em foto postada pelo papai. Eu não sei você, mas nós demos um berro aqui.

Enquanto a família passa férias em Orlando, nos Estados Unidos, o cantor postou a imagem: “Com ele é sorriso o dia inteiro…”.

Fãs elogiaram e viram semelhança entre o bebê o popstar sertanejo. No quesito fazer bebês fofos Michel Teló e Thais Fersoza, estão com nota máxima.

Popstars do sertanejo

Michel Teló

Créditos: Divulgação

Simone e Simaria

Simone e Simaria

Créditos: Divulgação

Marília Mendonça

Marília Mendonça

Créditos: Divulgação

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa

Créditos: Divulgação

Paula Mattos

Paula Mattos

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Luan Santana

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Henrique e Diego

Henrique e Diego

Créditos: Divulgação

Bruno e Barretto

Bruno e Barretto

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Fernando Hiro/Divulgação

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Bruna Viola

Bruna Viola

Créditos: Divulgação

César Menotti & Fabiano

César Menotti & Fabiano

Créditos: Divulgação/Marcos Hermes

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Divulgação

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Ale de Souza/Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL