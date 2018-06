Alemanha e Coreia do Sul já estão em campo para fechar a participação deles na primeira fase

Os alemães, que voltaram à vida no grupo após o gol no último lance contra a Suécia, precisam vencer seu jogo contra o adversário mais vulnerável do grupo. A Alemanha ainda não mostrou a consistência do time que venceu a Copa de 2014 no Brasil, mas é franca favorita para vencer o jogo e seguir adiante.

A Coreia do Sul, que perdeu os dois jogos até agora, ainda pode se classificar. Para isso precisa superar os alemães.

Os coreanos vêm a campo com H W Jo, Y S Yun, Y G Kim, C Hong, Y Lee; W Y Jung, H S Jang, J S Lee, S M Moon; J C Koo e H M Son.

A Alemanha entra em campo com Neuer, Süle, Hummels, Kimmich, Hector; Kroos, Khedira, Reus, Goretzka, Özil; Werner.

Fonte: Agência Brasil