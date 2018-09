Alemã se desafia a passar vida toda com mesma roupa

A alemã Jessica Böhme ficou conhecida por passar um ano usando o mesmo modelo de vestido, na verdade eram duas peças, enquanto ela estava lavando uma, usava a outra. O sucesso da iniciativa fez com que ela aumentasse o desafio para “um vestido para a vida toda”.

Em entrevista ao Projeto Colabora, ela explicou a sua visão. “Eu acredito que é necessário redefinir o que é a moda: do mainstream para o não-convencional, do rápido para o lento, do igual para o único, da pouca duração para sem tempo de duração, do estilo ditado pelas marcas para o estilo ditado por você”, disse.

Ela contou que tudo começou após ela ter mudado a carreira para a pesquisa da sustentabilidade. “Demorei pouco tempo para perceber que as atuais crises que enfrentamos: ambientais, sociais e espirituais eram um resultado direto de nossa cultura de consumo. E meus hábitos de compras alimentavam essa cultura. Foi quando notei que precisava mudar”, ressaltou.

Ela revelou também que o projeto inicial terminou em 2017, mas ela sentiu que precisava ia além.

“Depois de quatro meses, senti falta de usar apenas um vestido. Então, eu reiniciei o projeto. Desta vez, decidi usar o mesmo vestido para o resto da minha vida. Eu o co-desenhei com um designer em Berlim e encontrei um tecido de longa duração de uma marca sustentável que doou um lote de tecido para o projeto”, completou.

A gente não diz que usar apenas uma roupa seja viável para todos, mas que compramos muito mais que precisamos é fato. Consumo consciente é mais que uma tendência, é uma questão de sobrevivência.

