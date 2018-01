Além da Ipiranga com São João: 12 músicas que retratam São Paulo

(Foto: divulgação/montagem) Criolo, CPM 22 e Emicida

Nesta quinta, 25, a cidade de São Paulo completa 464 anos. Com toda a sua variedade de cultura, ela não poderia deixar de ser inspiração para os artistas que nela vivem. Mas não é só a curtição que inspira. O dia a dia, o trânsito complicado, a poluição, as diferenças de classes sociais e a quantidade de migrantes e imigrantes que vivem em suas ruas também são temas para nascerem grandes músicas.

Para celebrar o niver dessa city que tanto amamos, nós listamos algumas canções que retratam São Paulo em suas letras e vão além das conhecidas Sampa, de Caetano Veloso, e Augusta, Angélica e Consolação, do Tom Zé. Tem artistas de todas as vertentes, do funk ao pop, do rap ao punk rock: Criolo, CPM 22, Emicida, MC João e Rock Rocket são alguns deles. Confira abaixo.

Parabéns, São Paulo!

Músicas sobre São Paulo

Baile de Favela, MC João

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Não Existe Amor em SP, Criolo

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Madri, Fernando e Sorocaba

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Casa, Emicida

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Free Your Mind, NX Zero

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Punk SP 80, Rock Rocket

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Trânsito de São Paulo, Marcos e Bellutti

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Em São Paulo, Rock Rocket

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Freguês da meia-noite

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Santa Sampa, Vespas Mandarinas

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

A Internet Parou, Cérebro Eletrônico

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Cidade Cinza, CPM 22

Créditos: Montagem/Fábio Conduta

Fonte: Vírgula UOL