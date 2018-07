Alcione é internada em São Paulo para cateterismo e angioplastia

(Foto: reprodução/ Instagram) Alcione

Leia maisJoelma conta que tem cinco casas e com o que mais gasta dinheiro: …Pharrell Williams ostenta relógio de R$3 milhões para assistir …

Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta noite de terça-feira, 3. Segundo a assessoria de imprensa, a cantora de 70 anos foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia e apresenta quadro estável.

‘Marrom’ permanecerá hospitalizada até o fim da semana. Quem está acompanhando seu estado é a equipe médica comandada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho

“A cantora Alcione Nazareth deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje, dia 03, com quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências”, diz o informativo divulgado nas redes sociais da cantora.

(Foto: reprodução/ Instagram)

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Clara Nunes, Alcione e Fafá de Belém

Créditos: Reprodução/Facebook

Alcione

Créditos: Reprodução/Facebook

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Alcione

Créditos: Divulgação

Clara Nunes, Alcione e Fafá de Belém

Créditos: Reprodução/Facebook

Alcione

Créditos: Reprodução/Facebook

Alcione

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Torcida Brasil – 02/07

Falha técnica em show de Beyoncé

Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa

Mais galerias

Torcida Brasil – 02/07

Falha técnica em show de Beyoncé

Ivete Sangalo no Rock in Rio Lisboa

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-133890’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL