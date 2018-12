Albatroz mais velha do mundo será mãe pela 37ª vez

Albatroz Wisdom

No folclore marítimo, um albatroz é considerado um bom presságio e, por quase sete décadas, um pássaro espalhou gerações de bênçãos por todo o Oceano Pacífico.

Wisdom, de 68 anos, que se acredita ser o pássaro selvagem mais antigo do mundo, voltou para sua casa no refúgio nacional de atóis Midway Atoll para mais um inverno – e colocou mais um ovo para adicionar à já impressionante ninhada ela construiu ao longo de uma vida impressionante.

Biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA acreditam que a quase-septuagenário tenha nascido e gerado 36 pintinhos ao longo dos anos. Se seu último ovo com seu amante de longa data, Akeakamai, eclodir, voar e levar para o mar aberto, será seu 37º.

Wisdom foi primeiramente estudada em 1956 pelo biólogo Chandler Robbins, que estimou que ela tinha cerca de cinco anos na época. O biólogo e o pássaro se encontraram novamente em 2002, quando ele foi para campo e reconheceu que ela tinha sido um dos 8.400 pássaros que ele gravou durante sua primeira temporada, 46 anos antes.

Os albatrozes são conhecidos por sua longevidade e muitas vezes sobrevivem aos seus pesquisadores – Robbins morreu em 2017, aos 98 anos de idade -, mas o que torna a Wisdom única é que os pesquisadores puderam monitorar seus hábitos por tanto tempo.

Ela pode ou não ser a mais velha ave selvagem, mas é a mais antiga ave selvagem conhecida. E porque muito do seu histórico e história é conhecido, os pesquisadores estão aprendendo mais sobre sua espécie, observando-a.

Para um ser humano, 68 anos pode parecer absurdo ainda estar botando ovos, mas Wisdom e os outros albatrozes em seus 50 e 60 anos não parecem ter problemas para se reproduzir nessa idade e mostram que a situação pode ser diferente para pássaros, disse Beth Flint, bióloga da USFWS.

Como muitos albatrozes, Wisdom retorna quase todos os anos para o lugar onde nasceu para se aninhar e acasalar. O Midway Atoll, uma ilha de dois quilômetros e meio que pertence aos EUA, que foi o local da decisiva Batalha de Midway durante a Segunda Guerra Mundial, permanece praticamente desabitada quando se trata de humanos. Mas no inverno, mais de 1 milhão de albatrozes-de-laysan se reúnem nas praias para fazerem seus ninhos.

Os albatrozes passam 90% de suas vidas no mar, sobrevoando o norte do Oceano Pacífico e alimentando-se de lulas e ovos de peixe. O serviço de pesca e vida selvagem estima que Wisdom registrou mais de 9,6 milhões de quilômetros em suas viagens – de acordo com o laboratório Cornell de ornitologia, os albatrozes-de-laysan podem habitar desde as Ilhas Aleutas e o sul do Mar de Bering até a Costa Rica.

Fonte: Vírgula UOL