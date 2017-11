AL promove 1º Seminário de Comunicação Pública de Mato Grosso

A comunicação pública em Mato Grosso será tema de um seminário promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (1.12), na sede do Poder Legislativo estadual, com palestras, paineis e workshop, todos gratuitos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://goo.gl/yffvFn.

Voltado aos profissionais de diferentes habilitações e atividades em comunicação, o evento traz para Cuiabá uma proposta de debate sobre o papel das instituições públicas na produção de conteúdo para a sociedade. Este será o primeiro seminário integralmente dedicado à comunicação pública e contará com profissionais com experiência em televisão, rádio, mídias sociais, jornais e sites comerciais e públicos.

A abertura será na quinta-feira (30), com o jornalista, professor associado da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) e ex-presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci. Autor do livro “Estado de Narciso, a comunicação pública a serviço da vaidade particular”, da editora Companhia das Letras, Eugênio Bucci apresentará a palestra magna “Ética, jornalismo e a comunicação pública do Poder Legislativo”.

A programação conta ainda com a apresentação das temáticas “O fotojornalismo e a importância da imagem na comunicação pública”, com a jornalista Simonetta Persichetti; “Redes Sociais no Serviço Público”, com o especialista em marketing Marcos Giovanella, e “Uso das Redes Sociais na gestão do mandato legislativo”, com o especialista em marketing Gabriel Rossi.

Na sexta-feira (01.12), o dia é aberto com um painel com as jornalistas e servidoras da Câmara Federal, Cláudia Lemos e Cristiane Brum Bernardes. À tarde, o painel “O Rádio e a comunicação pública”, será conduzido com o jornalista da Cultura Brasil (AM) e Cultura FM de São Paulo (FM), Alexandre Pereira Tondella, e a jornalista e docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Sônia Virgínia Moreira. O encerramento será com o jornalista Phelipe Siani, da TV Globo, sobre a nova linguagem do telejornalismo.

A secretária de Comunicação da Assembleia Legislativa, Rosimeire Reis Felfili, destaca que pela primeira vez Mato Grosso terá a comunicação pública como centro de discussões. “Buscamos integrar uma programação que contemple todos os canais de comunicação em que a Assembleia se faz presente para a capacitação dos nossos servidores, mas também para dar a oportunidade de ampliação do conhecimento aos demais profissionais que atuam no estado”, explica a secretária.

Para o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), a iniciativa é uma oportunidade ímpar aos profissionais da área. “Esperamos que este seminário traga bons frutos aos participantes, diante da sua importância no contexto da administração pública. A Secom está investindo na qualidade da Comunicação da Assembleia Legislativa, com melhorias no site, na estrutura das equipes, na Rádio e TV. Agora, chegou o momento de investir nos profissionais, por meio de um seminário com renomados palestrantes, a fim de que abordem as tendências do setor. Esperamos que todos gostem”, destacou o presidente da AL/MT.

Jornalista com nove anos de experiência da Secretaria de Comunicação da Câmara Federal e professora do mestrado em Poder Legislativo do Centro de Formação da Câmara, Cristiane Brum afirma que o grande objetivo de um evento como este é provocar a discussão e promover a reflexão sobre o papel da comunicação. “A comunicação pública assume diferentes formas, mas deve ter como preocupação principal a identificação da audiência enquanto cidadão e promover a formação deste como tal, e não como consumidor”, resume Cristiane Brum.

O 1º Seminário de Comunicação Pública de Mato Grosso será realizado quinta-feira (30.11) e sexta-feira (1.12), de 8h30 às 19h, com abertura no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros e demais programações no auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Haverá certificado emitido pela Escola do Legislativo, com carga horária de 16 horas.

Confira a programação:

Quinta-feira (30.11)

9h – Palestra magna: “Ética, jornalismo e a comunicação pública do Poder Legislativo”, com Eugênio Bucci, ex-presidente da Radiobrás;

14h – Palestra: “O fotojornalismo e a importância da imagem na comunicação pública”, com Simonetta Persichetti, pós-doutora pela ECA/USP;

15h30 – Palestra: “Uso das Redes Sociais na gestão do mandato legislativo”, com Gabriel Rossi, especialista em Marketing e articulista do Estadão e UOL;

17h – Palestra: “Redes Sociais no Serviço Público”, com Marcos Giovanella, ex-diretor de Marketing da Prefeitura de Curitiba.

Sexta-feira (1.12)

9h – Painel: “Comunicação pública: desafios e experiências no Poder Legislativo”, com Cláudia Lemos, TV Câmara, e Cristiane Brum Bernardes, Centro de Formação da Câmara dos Deputados;

14h – Painel: “Rádio e a comunicação pública”, com Alexandre Pereira Tondella, da Rádio Cultura Brasil (AM), e Sônia Virgínia Moreira, professora da UERJ;

17h30 – Workshop: “Novas linguagens do Telejornalismo”, com Phelipe Siani, repórter da TV Globo.