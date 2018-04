Agora você pode pintar imagens do ultrassom do bebê nas unhas

Ideia é febre no Reino Unido

Pintar imagens do ultrassom do bebê nas unhas promete ser uma nova tendência entre futuras mamães no Reino Unido. Criado pela artista Sarah Clarke, do salão de beleza Sarenity Hair and Beauty, o processo é simples: a mãe envia a imagem do exame desejada e Sarah recria o desenho em uma unha de acrílico. A imagem da unha de uma cliente pintada com imagem de ultrassom bombou no Facebook e teve mais de 44 mil compartilhamentos.

As clientes podem colar a unha postiça da forma desejada, segundo Sarah. “Está muito popular com as clientes do salão e pessoas de todo lugar me perguntando sobre o serviço”, disse ela ao Independent. Sara contou que mulheres estão usando a unha de ultrassom para celebrar a gravidez, mas também homenagear abortos.

Um salão de Melbourne, na Austrália, está oferecendo para suas clientes unhas acrílicas com carcaças de pequenas criaturas mortas, como joaninhas, aranhas, cavalos-marinhos, escorpiões, asas de borboletas e até peles de cobras.

