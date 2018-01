Agora o coração não aguenta! Alok está no Tinder

(Foto: reprodução/Instagram @alok)

Se você estiver dando aquela analisada nos pretendentes do Tinder, e de repente encontrar o Alok, não se desespere ou ache que é um perfil fake, pois é ele mesmo! Segundo informa a assessoria, o top DJ brasileiro está no aplicativo de paquera desde segunda, 15.

Mas, não se anime tanto. Isso não quer dizer que o Alok esteja procurando um novo amor (ou será que está?). O DJ entrou no Tinder para promover a sua nova música, Big Jet Plane, que tem Mathieu Koss como colaborador. Os usuários que curtirem o seu perfil poderão assistir ao clipe da canção, que tem a participação da modelo Paola Antonini e mostra a relação entre duas garotas, retratando a atração, a perda e a superação.

Quer assistir ao Big Jet Plane, ou mesmo dar um super like no perfil do Alok? Corre pro Tinder!

Perfil do mozão:

O Instagram de Alok

Fonte: Vírgula UOL