Agentes penitenciários encontram 20 celulares e roteadores em revista em Bangu 3

Agentes penitenciários fazem desde o início da manhã de hoje (3) uma vistoria nas celas da penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, mais conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio. Até o momento, foram encontrados 20 celulares e dois roteadores em três celas, aparelho que redistribui sinal de internet wi-fi, segundo nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A operação ainda não terminou.

Esta é a segunda inspeção no presídio. Na semana passada, homens do Grupo de Intervenção Federal das Forças Armadas e agentes penitenciários fizeram uma revista no local em busca de aparelhos, armas e drogas. Na ocasião, apenas um celular foi apreendido.

A ação de hoje é feita por 120 inspetores de segurança e administração penitenciária, incluindo o Grupamento de Intervenção Tática e o Grupamento Operações com Cães, conforme a Seap.

De acordo com o secretário de Administração Penitenciária, David Anthony Gonçalves Alves, “as fiscalizações nas unidades prisionais sempre vão ocorrer de forma sistemática e aleatória”.

