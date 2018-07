Agentes da PRF apreendem adolescente com 20 quilos de maconha no Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PFR) apreenderam hoje (1º) uma adolescente suspeita de transportar cerca de 20 quilos de maconha. A PRF encontrou a droga durante uma blitz na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, região Metropolitana do Rio.

Segundo a polícia, a maconha estava escondida na mala da jovem, no bagageiro do ônibus em que ela viajava do Rio de Janeiro para Ubatuba, em São Paulo. A PRF informou que a droga seria entregue em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam o nervosismo da adolescente e, após revistarem as bagagens, encontraram os tabletes de maconha.

De acordo com a PRF, a jovem de 17 anos, que completa maioridade em dois meses, é natural de Governador Valadares, em Minas Gerais,

Conforme a polícia, ela contou que receberia R$ 1 mil para levar a maconha do Rio até Angra. Essa seria a primeira vez que a adolescente fazia esse tipo de transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

Fonte: Agência Brasil