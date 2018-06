Agente do FBI dispara durante ‘mortal’ em boate e fere um

Agende do FBI atira durante dança

Um agente do FBI de folga acidentalmente atirou em um homem na perna depois que sua arma caiu do coldre enquanto fazia um “salto mortal”, durante uma dança bizarra em um bar em Denver, Colorado.

A pistola disparou a atingiu as pernas de um homem, que ficou ferido sem gravidade. A identidade do agente não foi revelada, mas o caso será investigado, de acordo com o porta-voz do FBI.

A promotoria de Denver também informou que o incidente permanece sob investigação.

Fonte: Vírgula UOL