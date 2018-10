Agência Brasil ganha prêmio da Fundação das Nações Unidas

Reportagem da Agência Brasil, escrita pela jornalista Débora Brito, foi uma das três vencedoras no programa sobre mudanças climáticas organizado pelo International Center for Journalists (ICFJ) e pela Fundação das Nações Unidas (UN Foundation). O objetivo do programa foi capacitar jornalistas de vários países para cobrir o tema e promover a produção de matérias sobre os diferentes impactos do aumento da temperatura global sobre a sociedade.

A matéria “Indígenas afetados por mudança climática querem políticas de prevenção”, que foi editada por Davi Oliveira, destacou a reivindicação de grupos indígenas brasileiros que têm sentido os efeitos das mudanças do clima em diferentes regiões do país. A reportagem fez parte de uma série de três textos publicados em .

Além da repórter da Agência Brasil, outros dois jornalistas também foram vencedores do prêmio: Yolandi Groenewald (África do Sul) e Karl Mathiesen (Austrália). Cada vencedor receberá US$ 1.000 em premiação.

Com apoio da Fundação das Nações Unidas (UN Foundation), jornalistas de 12 países participaram do programa do ICFJ: África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, China, Estados Unidos, Filipinas, Gana, Índia, Japão, México e Polônia.

O programa incluiu a participação dos profissionais no Global Climate Action Summit, realizado de 12 a , em São Francisco, Estados Unidos. O evento foi promovido pelo estado da Califórnia em oposição à política do presidente norte-americano, Donald Trump, de deixar o Acordo de Paris.

A conferência teve o objetivo de impulsionar empresários, lideranças comunitárias e, principalmente, prefeitos e governadores, a adotarem medidas que contribuam para o alcance das metas internacionais de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Fonte: Agência Brasil