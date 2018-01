‘Against é o álbum mais importante da história do Sepultura’, diz Andreas Kisser

(Foto: divulgação) Sepultura

O ano de 2018 será de muito trabalho para o Sepultura. O maior nome do metal brasileiro, e um dos mais importantes do mundo, segue divulgando o aclamado álbum Machine Messiah, lançado em 2017, e já tem mais de quarenta shows agendados ao redor do globo nos próximos meses. Mas, antes de pegar o avião a banda se apresenta dia 13 de janeiro na Arena Mix, em Mogi das Cruzes, SP, no único show em terras brasucas agendado até o momento. Em exclusiva ao Virgula, o guitarrista Andreas Kisser adiantou um pouco do que está por vir:

“Vamos começar fevereiro tocando em um navio na Flórida, EUA. Depois vamos para a Europa em uma turnê de cinco semanas em que seremos headliners, e em maio seguimos para Nova Zelândia, Austrália e Japão. Então, voltamos para a Europa em agosto para fazer os festivais de verão. Não vamos parar um segundo”, conta Andreas por telefone, e promete uma novidade aos fãs: “No segundo semestre vamos lançar o filme ‘Sepultura Endurance’ em formato DVD com várias horas de extras e com o show completo gravado em São Paulo”.

Portanto, 2018 também será de celebração, pois comemora-se 20 anos do lançamento do álbum Against, o primeiro trabalho de estúdio com Derrick Green nos vocais, que entrou na banda após a saída brusca de Max Cavalera em dezembro de 1996. “Against é o álbum mais importante da nossa história, porque quando o Max saiu não perdemos só o vocalista, também foi embora a estrutura inteira que o Sepultura demorou dez anos para construir. Perdemos empresária, gravadora, etc. Tivemos que recomeçar do zero e o ‘Against’ manteve a banda unida, com um propósito”, relembra o guitarrista sobre a situação mais difícil que enfrentaram. “Inicialmente nós compusemos o ‘Against’ inteiro em trio, depois o Derrick chegou e completou o time. Foi o álbum que serviu para nos manter juntos e nos fortalecer”, completa.

Formação do Sepultura em 1997, com Igor Cavalera, Paulo Jr, Derrick Green e Andreas Kisser

(Foto: reprodução)

Atualmente, além de Andreas e Paulo Jr., ambos da formação clássica, e Derrick que está com eles há mais de 20 anos, também integra o grupo o baterista Eloy Casagrande. A formação segue firme e forte desde 2011 e o guitarrista comenta: “Todas as formações que tivemos são relevantes e representam o Sepultura. Colocamos a banda no mapa com uma formação e depois fomos mudando. Se não fosse pelos discos antigos não estaríamos onde estamos. Mas, a formação mais importante é a atual, com certeza, pois é a que está vivendo o presente, fazendo as coisas acontecerem e levando a banda pra frente e em caminhos diferentes”.

Sobre as mudanças que permearam a carreira do Sepultura, Andreas faz comparações: “Várias bandas passam por isso. É normal. O Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow e Whitesnake são alguns exemplos; o tempo passa, rolam várias coisas internas, várias mudanças, mas as bandas estão aí na ativa, continuando. No final das contas é até saudável essas trocas de integrantes, pois abrem possibilidades musicais, de poder trabalhar com outras pessoas”.

“E, com o Sepultura, que tem 33 anos de carreira, seria inevitável não ter acontecido alguma mudança, pois atravessamos muitas coisas nesse tempo, não só na banda, mas várias transformações até no mercado da música, que foi do vinil para o CD, do CD para o mp3, do grunge para o new metal, etc. E seguimos guerreiros, fazendo o que curtimos com uma legião de fãs sensacional que mantém a banda empolgada”, celebra o músico.

(Foto: reprodução) Andreas Kisser

SERVIÇO:

Arena Rock Fest apresenta Sepultura

Quando: 13 de Janeiro – sábado, à partir das 17h

Onde: Arena Mix – Rua Cabo Diogo Oliver, 957, Mogi das Cruzes, São Paulo

Classificação Etária: 14 anos

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80

Onde comprar: https://www.ingressorapido.com.br/venda/?id=3085#!/tickets

Sepultura na Audio Club, em São Paulo

Andreas Kisser

Paulo Jr.

Andreas Kisser

O guitarrista está na banda desde 1987.

Derrick Green

Eloy Casagrande

O integrante mais novo da banda, Eloy Casagrande é um dos melhores bateristas do metal mundial na atualidade.

Derrick Green

Andreas Kisser

Paulo Jr.

Paulo Xisto (baixo) é o integrante que está a mais tempo no grupo.

Paulo Jr. Derrick Green

Derrick Green

O vocalista, norte americano, entrou na banda em 1997, depois da saída de Max Cavalera. De lá pra cá, já gravou 8 álbuns de estúdio com o Sepultura.

Andreas Kisser

Andreas Kisser

Derrick Green

Andreas Kisser

Andreas é, sem sombra de dúvidas um apaixonado pela música: as participações com os mais variados artistas provam isso

Andreas Kisser

7 motivos que fazem o Sepultura ainda ser a banda brasileira mais relevante

Audio Club

A Audio CLub ficou lotada para receber a banda. O show de abertura ficou a cargo do Claustrofobia.

