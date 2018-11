Aeroportos da Infraero registram 13% dos voos atrasados

Cerca de 13% dos voos programados para decolar de aeroportos administrados pela Infraero sofreram atrasos neste feriado de Proclamação da República. De acordo com balanço divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (15), dos 867 voos nacionais e internacionais previstos até as 17h, 115 sofreram atrasos e 15 foram cancelados.

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, três voos foram cancelados até o fim da tarde. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrou a mesma quantidade de cancelamentos. Já o Aeroporto de Congonhas, que concentra a maioria de voos previstos entre unidades administradas pela Infraero, não contabilizou nenhum atraso até a divulgação dos dados.

Movimentação tranquila

A própria Infraero havia previsto movimentação tranquila em seus aeroportos em função da queda na circulação de passageiros e aeronaves entre os dias 14 e 19 de novembro.

A estimativa é que a redução seja de 9,15% para passageiros e 6,94% para aeronaves na comparação com o feriado do ano passado, quando foram registrados 1,31 milhão de embarques e desembarques e 11,24 mil pousos e decolagens entre os dias 15 e 20/11/17.

“O movimento esperado deve diminuir em relação a 2017 porque o feriado do ano passado caiu numa quarta-feira, quando a semana opera com a movimentação praticamente dentro da média das demais. Historicamente a movimentação é menor quando o feriado cai na quinta-feira”, informou a Infraero.

Fonte: Agência Brasil