Aeroporto de Brasília recebe 500 mil litros de querosene

Dez caminhões carregados com 550 mil litros querosene de avião chegaram no início da noite deste domingo (27) ao aeroporto de Brasília. As reservas do terminal haviam se esgotado à tarde. Com o novo abastecimento, o nível dos reservatórios subiram para 18%, saindo do estado crítico e entrando no de atenção.

A Inframética, administradora do aeroporto, mantém a orientação de que somente poderão pousar em Brasília as aeronaves com capacidade para decolar sem necessidade de abastecimento. Os aviões que necessitem de combustível ficarão em solo até que a situação seja regularizada.

A concessionária reforça também a orientação aos passageiros para que busquem informações com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Até as 18h de hoje, o aeroporto da capital operou 85 pousos e 81 decolagens, com 04 cancelamentos e 18 atrasos.

Fonte: Agência Brasil