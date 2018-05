Aeroporto de Brasília opera sem problemas às vésperas do feriado

Às vésperas do feriado de Corpus Christi, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek opera sem problemas, com movimento de passageiros considerado normal. De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o terminal, até as 11h foram registrados 140 movimentos aéreos e apenas três atrasos.

Apesar do aeroporto ainda operar com restrições, a concessionária destaca que nenhum voo foi cancelado, embora seu reservatório de querosene esteja abaixo da capacidade plena, com o nível acima de 60%, em função da manifestação dos caminhoneiros.

Nessa terça-feira (29), o reservatório foi reabastecido por 19 caminhões de combustível, com cerca de 1 milhão de litros de querosene de aviação. Segundo a Inframerica, normalmente o terminal recebe regularmente, todos os dias, uma média de 20 caminhões-tanque com o produto.

Por causa da manifestação dos caminhoneiros, o terminal adotou o contingenciamento do querosene e o aeroporto conseguiu manter a operacionalidade no período. “Somente 9,6% dos voos foram cancelados desde sexta- feira (25) quando começaram os reflexos do desabastecimento”, informou a concessionária.

Com reabastecimento de combustível ocorrido nos últimos dias, o nível do reservatório do terminal está se regularizando. “A expectativa é de normalização das operações caso o abastecimento se mantenha contínuo. Algumas medidas estão sendo realizadas para garantir que o volume permaneça estável.”

Fonte: Agência Brasil