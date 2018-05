Aeroporto de Brasília mantém contingenciamento de combustível

A escassez de combustível devido à paralisação de caminhoneiros obrigou a concessionária Inframerica a manter o contingenciamento do querosene de aviação no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck.

Todos os aviões que pousam na capital federal precisam partir dos aeroportos de origem com combustível suficiente para seguir viagem sem a necessidade de abastecer no terminal brasiliense.

“As medidas de racionamento garantiram as operações mesmo diante do cenário de redução da oferta do querosene de aviação”, informou a concessionária, em nota.

Nos últimos dois dias, apenas nove caminhões conseguiram chegar até o aeroporto, com a ajuda de escolta policial. Em dias normais, o terminal recebe, em média, 20 destes veículos. O contingenciamento do insumo está em vigor desde terça-feira (22).

Segundo a empresa, apesar de limitar o abastecimento das aeronaves, os reflexos do protesto de caminhoneiros ainda não afetam as operações aéreas. Até as 11h30 de hoje, não havia registros de cancelamentos de voos devido à escassez de combustível.

Fonte: Agência Brasil