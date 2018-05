Aeroporto de Brasília já opera dentro da regularidade, diz Inframérica

Com a melhora nos níveis de combustível do reservatório do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, a Inframérica, concessionária que administra o terminal, informa que as operações de pouso e decolagem estão sendo atendidas dentro da regularidade.

Segundo a Inframérica, novas remessas de combustíveis podem chegar ainda nesta terça-feira (29) à capital federal. A entrega do combustível está sendo feita com o apoio do Exército e de forças federais e distritais, que garantem a segurança dos caminhões-tanques.

De acordo com a Inframérica, o terminal recebeu nessa segunda-feira (28) um carregamento com aproximadamente 2 milhões de litros de querosene de aviação. Esse volume fez melhorar os níveis do reservatório do aeroporto e permitiu o reabastecimento de vários aviões. “A expectativa é de normalização das operações se os abastecimentos se manterem contínuos.”

A Inframérica disse ainda que está adotando medidas para manter os níveis dos reservatórios “positivos”. Por exemplo, equilibrar a quantidade de querosene nos abastecimentos dos aviões.

Até as 12h de hoje, o aeroporto movimentou 155 operações entre pousos e decolagens. Foram registrados nove voos atrasados e três cancelamentos.

Fonte: Agência Brasil