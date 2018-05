Aeroporto de Brasília ainda opera com restrições

Até as 10h desta segunda-feira (28), o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, registra 55 pousos e 48 decolagens. Dez deles atrasaram e três voos foram cancelados. De acordo com a Inframerica, concessionária que administra o terminal, o aeroporto ainda opera com reservas de combustíveis em nível de atenção.

Na noite desse domingo (27), o aeroporto recebeu 550 mil litros de querosene de aviação transportados por dez caminhões que chegaram ao terminal vindos de Cristalina, em Goiás, sob escolta de forças federais.

Segundo a Inframerica, o reabastecimento elevou os níveis dos reservatórios para 18%, volume que ainda não é suficiente para a normalidade das operações no aeroporto. “Desta forma, a concessionária continua a orientar os passageiros para que busquem informações com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao terminal.”

Fonte: Agência Brasil