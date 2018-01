Advogado indiano exige que WhatsApp exclua emoji do dedo do meio

Emoji do dedo do meio está causando polêmica na Índia

Um advogado escreveu para o WhatsApp exigindo que eles removam o emoji “mal educado” do dedo do meio. Gurmeet Singh, de Delhi, na Índia, escreveu para a companhia de tecnologia dizendo que medidas deveriam ser tomadas em 15 dias ou ele prometeu processá-los, informou o Metro.

“O uso de um gesto obsceno e ofensivo por qualquer pessoa é ilegal, como é mencionado. De acordo com a seção 6 da Lei de Justiça Criminal (Ordem Pública), de 1994, mostrar o dedo médio também é uma ofensa na Irlanda. Ao usar o emoji do dedo médio no aplicativo, você (WhatsApp) está permitindo o uso de algo ofensivo, odioso e obsceno”, afirmou o advogado na carta.

Ainda segundo o Metro, de acordo com as Seções 354 e 509 do Código Penal Indiano, é uma ofensa mostrar gestos obscenos, obscuros e ofensivos para as mulheres. As penas para esse tipo de crime são prisão de até dois anos e multa.

Fonte: Vírgula UOL