Adulto gosta mesmo de aniversário com decoração de supermercado; veja festa de Dona Odília

Dona Odília simplesmente AMA supermercado. Aí o filho Gabriel Batista resolveu fazer a festa de aniversário de 66 anos da mãe com essa decoração “original” e bem humorada. Batista conta no Facebook sobre o amor da mãe com os mercados.

“Conhece os funcionários e às vezes vai em mais de um por dia. Todos nós somos adultos e por consequência, já que ela não dirige, acabamos virando o transporte oficial. Aos fins de semana é quando todos estão livres, e é aí que ela aproveita para dar o rolê dela: a ida ao mercado. Há anos sempre demos risada disso entre nós, mas neste ano resolvemos materializar”, disse.

Odília adorou a festa <3. Gostou da ideia? Veja o post que o Gabriel explica a festa e mostra fotos e aproveite para conferir mais ideias de aniversários criativos na galeria de fotos abaixo.

Fonte: Vírgula UOL