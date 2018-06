Adolescentes estão abandonando Facebook em troca de outras redes

Snapchat e Instagram ganharam usuários nos últimos anos

Adolescentes estão abandonando o Facebook e preferindo usar redes sociais como Snapchat e Instagram, segundo um estudo feito pelo Centro de Pesquisa Pew. Apenas 51% dos norte-americanos com entre 13 e 17 anos usam Facebook, levantou o estudo. Em 2015, o número de usuários da rede social de Mark Zuckerberg, com o mesmo perfil, formavam 71%. As informações foram divulgadas pelo The Guardian.

A pesquisa mostrou que entre os adolescentes entrevistados, 85% usam YouTube, 72% usam Instagram e 69% são usuários do Snapchat. Há dois anos, apenas 52% tinham conta no Instagram e 41% no Snapchat. A maioria de usuários do Facebook no estudo era de família de baixa renda.

Fonte: Vírgula UOL