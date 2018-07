Adolescente que sofria bullying chega à formatura cercada de mais de 120 motociclistas

A adolescente Chloe Robson chegou arrasando à sua festa de formatura do colégio, no fim de semana. A inglesa de 16 anos sofreu bullying na escola desde a infância e estava com medo da reação dos colegas durante a festa.

Mas, o grupo Bikers Against Bullies (Motociclistas contra Bullying, em português) apareceu em peso para apoiá-la. Mais de 120 motos cercaram o carro de Chloe e a levaram até a porta da festa.

“Eu estava muito nervosa com a festa. Imaginava que viriam algumas motocicletas, mas não tantas assim. Foi incrível”, comentou.

Fonte: Vírgula UOL