Adolescente pensa que vai morrer e liga para se despedir dos pais

“Amo vocês, mas eu estou morrendo”, disse ele pelo telefone

Um adolescente foi atacado com bastões de golf nas ruas de Rochdale, na Inglaterra. Matthew Hayden teve várias lesões na cabeça e sangramento e pensou que não sobreviveria. O jovem de 17 anos decidiu ligar para os pais e se despedir. “Eu amo vocês, mas eu estou morrendo”, disse ele. A ligação foi cortada logo em seguida, segundo informações do site Mirror.

Leia mais’Dia de Punição a Muçulmanos’ dá 50 pontos a quem usar ácido em …Vítima de ataque com ácido é finalista em concurso de beleza

Enfermeiras de um centro de tratamento perto do ocorrido resgataram Matthew. O adolescente estava acompanhado de um amigo na ocasião, que também ficou ferido no ataque. Os dois estavam dirigindo, quando foram abordados por jovens em outro veículo. O carro foi destruído. Matthew perdeu o movimento do braço esquerdo, a sensibilidade na face e enfrenta dificuldades para falar.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Créditos: Derik Broshar

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Créditos: Derik Broshar

Jade Fitzpatrick

O surfista local Jade Fitzpatrick foi a vítimas mais recente de um ataque de tubarões

Créditos: Reprodução/Facebook

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Créditos: Derik Broshar

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Sufista escapou por pouco de ataque de tubarão

Créditos: Derik Broshar

Jade Fitzpatrick

O surfista local Jade Fitzpatrick foi a vítimas mais recente de um ataque de tubarões

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

Blogueira de moda ganha fama com sobrancelhas enormes

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1160855’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL