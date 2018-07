Um adolescente de 15 anos morreu após cair de um barco durante férias com a família na Grécia. Segundo o site inglês Mirror, o menino perdeu o equilíbrio enquanto estava de pé na lancha, caiu no mar e se feriu na hélice.

A família retirou o inglês do mar, mas ele chegou à costa já morto. O acidente aconteceu na ilha de Paxi, no último sábado (14).

Fonte: Vírgula UOL