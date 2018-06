Adolescente mais pesado do mundo perde mais de 60 quilos após cirurgia

Considerado o adolescente mais pesado do mundo, o indiano Mihir Jain, de 14 anos, foi o mais jovem do país a passar por uma cirurgia de redução de estômago. De 235kg, ele já passou para 172kg em apenas dois meses.

Segundo o site Mirror, ele não conseguia mais andar ou enxergar pelo excesso de peso.

“Eu estava sempre muito nervoso e agressivo, tinha muitos problemas. Eu não podia fazer nada e dizia a mim mesmo que algum dia eu voltaria a ter uma vida normal. E, este dia chegou”, disse Mihir.

O problema de obesidade na infância. Aos cinco anos, ele já pesava 80kg. Como era muito jovem para passar por esta cirurgia, os médicos optaram por um remédio que acabou tendo efeito colateral e enfraquecendo as pernas do garoto. “Mihir passou estes anos todos sentado na cama, apenas comendo”, contou a mãe.

Fonte: Vírgula UOL