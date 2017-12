Adolescente leva 32 pontos no rosto depois de ser esfaqueada pelo marido

Ainda conforme relato da mãe, assim que olhou para o corte no rosto da filha, percebeu que não se tratava de um acidente doméstico. O corte no rosto da adolescente era da boca até a orelha.

Depois que Marcelo saiu do hospital, a mãe da adolescente conversou novamente com a filha. A adolescente confessou que teve um desentendimento com o marido, provocado por ciúmes, e que foi agredida por ele.