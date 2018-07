James Cunningham, de 19 anos, estava mergulhando com seu tio na costa de Devon, na Inglaterra, quando encontrou um enorme container.

Com medo do que pudesse ser, ele chamou a polícia. A área foi isolada e o material retirado da água. Ssegundo o site Mirror, a bomba de 600kg teria sido usada durante a I Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918.

Fonte: Vírgula UOL