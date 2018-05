Adolescente é morta no Rio por ladrões de celular

Uma menina de 17 anos foi assassinada na noite de ontem (15), durante um assalto na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Soraia Macedo de Lemos foi abordada por dois criminosos na rua Estocolmo, na localidade do Guarabu.

Segundo a Polícia Militar, os homens estavam em uma moto e tentaram levar o aparelho celular da jovem. Segundo informações da PM, Soraia reagiu ao assalto e, por isso, os criminosos atiraram.

Outras mídias relatam, no entanto, que, de acordo com a Polícia Civil, a jovem não chegou a reagir e que os assaltantes atiraram porque ela não conseguiu desbloquear o celular.

Soraia chegou a ser levada para o Hospital Evandro Freire, mas não resistiu ao ferimento. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Fonte: Agência Brasil