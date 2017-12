Adolescente é apreendido com 50 kg de droga dentro da geladeira

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar com mais de 50 quilos de maconha. A ação ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (06.12). A droga estava armazenada em uma geladeira em uma kitnet do Loteamento São Paulo, no bairro Pedra 90, em Cuiabá.

O suspeito de 16 seria o responsável por fazer a segurança da droga. Ele estava no quarto de número quatro e foi quem atendeu quando os policiais bateram à porta. O forte odor de maconha logo chamou a atenção no ambiente.

Dividida em 42 tabletes, 29 grandes, 12 médios e um pequeno, a maconha abarrotava geladeira na qual além da droga havia apenas uma panela de pressão, três recipientes de plásticos e uma garrafa de vinagre. No local havia ainda uma lata com dinheiro e uma grande porção de cocaína.

Questionado sobre a origem e propriedade do entorpecente, o adolescente disse que seria de seu cunhado, Genesis Fernandes da Cruz, 27, conhecido como “Geninho”. Esse suspeito ainda não foi localizado. O dolescente e a droga foram conduzidos à Central de Flagrantes no Cis Planalto.