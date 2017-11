Adolescente baleado em luau é suspeito de ter participado de invasão da Rocinha

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o adolescente, de 17 anos, um dos três baleados em um luau na praia de São Conrado é suspeito de ter participado da invasão da Rocinha, que deu início a escalada de violência na região. O adolescente está internado no hospital e não está sob custódia da Polícia Militar.

O jovem é suspeito de fazer parte do grupo de Antonio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, que está preso em uma penitenciária federal fora do Rio, e determinou a invasão da favela da Rocinha em 17 de setembro com o objetivo de tomar o controle do grupo de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, seu ex-aliado. Com a invasão, teve início uma guerra pelo controle do tráfico de drogas na comunidade. A troca de tiros constante entre os dois grupos rivais obrigou o governo do Estado a pedir reforço das Forças Armadas no cerco à favela.

O adolescente será investigado e já tem passagens por tráfico de drogas e mandado de apreensão em aberto.

Dos três feridos, Francisca Pereira de Mesquita, 69 anos, vendia caipirinha no luau e Andreí Gonçalves, de 23 anos, participava da festa. Apenas o adolescente tem passagens pela polícia.

De acordo a polícia, homens ligados a Rogério 157 passaram de carro atirando, com a finalidade de atingir o adolescente e, em seguida, fugiram.

Os feridos foram socorridos por pessoas que estavam na festa e encaminhados ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Eles passaram por cirurgia e permanecerão internados. O quadro de saúde dos três feridos é estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

O caso já foi encaminhado para a 11ª DP (Rocinha). De acordo com informações da delegacia da Rocinha, as investigações já apontam para um suspeito do crime.

Fonte: Agência Brasil